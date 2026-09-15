Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, με τον 24χρονο Μαροκινό μπακ να πραγματοποιεί τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ομάδας.

Ο Σαλάχ-Εντίν αποκτήθηκε από τη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Στις πρώτες του τοποθετήσεις ως ποδοσφαιριστής των «πράσινων», εξέφρασε τη χαρά του για τη μεταγραφή, ενώ στάθηκε και στην παρουσία των συμπατριωτών του, Αζεντίν Ουναΐ και Ιμράν Λούζα, με τους οποίους δημιουργεί μια μαροκινή «παροικία» στον Παναθηναϊκό.

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