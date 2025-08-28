Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία. Οι «πράσινοι», που επικράτησαν με ανατροπή 2-1 στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ, ψάχνουν την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός 0-0 (Cosmote Sport 3)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Σαμσουνσπόρ (Τόμας Ρέις): Κιοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόχελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ, Μουσάμπα, Μακουμπού, Εντσάμ, Κιλίντς, Μάριους.
Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης.