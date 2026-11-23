Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε αγωνιστικά το σοκ με τον Αντίνο και επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε την Κηφισιά με 4-0, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ηρακλή (6-2) με αποδεκατισμένη μεσαία γραμμή, ενώ η ΑΕΚ πέρασε αλώβητη από τη Νεάπολη. Στο «άρμα» των νικητών της 11ης αγωνιστικής ανέβηκαν επίσης οι Παναιτωλικός και Άρης.

Με τα γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, το Τριφύλλι επικράτησε με 2-0 επί του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, έδωσε συνέχεια στο νικηφόρι σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα και διατηρήθηκε σε απόσταση ασφαλείας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

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