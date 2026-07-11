Σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμα φιλικά που έχει δώσει στο διάστημα της προετοιμασίας του.

Η ομάδα του Νίστρουπ, αγωνιζόμενη για πρώτη φορά επί αθηναϊκού εδάφους, επιβλήθηκε με 3-0 σκορ της ελβετικής Γκρασχόπερς στο κατάμεστο «Απόστολος Νικολαΐδης», χάρη στα τέρματα των Γιάγκουσιτς (48′), Ζαρουρί (70′) και Ταμπόρδα (88′).

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