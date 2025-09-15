Τη χειρότερη δυνατή εκκίνηση έκανε ο Παναθηναϊκός στον εφετινό «μαραθώνιο» της Super League. Λίγο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος οι «πράσινοι» έχουν προλάβει να σκοντάψουν δις.

Συγκεκριμένα, μετρούν δύο γκέλες σε ισάριθμα ματς, καθώς, την ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό διαδέχτηκε η ήττα-σοκ, και μάλιστα με… ανατροπή, από την Κηφισιά με 3-2 σκορ.

Ήδη οι «πράσινοι» είναι στο -8 από την κορυφή (σ.σ.: έχουν ένα ματς λιγότερο, καθώς αναβλήθηκε το ματς με τον ΟΦΗ), με το χθεσινό «κάζο» να ταρακουνάει συθέμελα τον σύλλογο.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι ακολουθεί ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει, σε περίπτωση ήττας την Κυριακή, να μείνει 11 ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Ήδη από το μεσημέρι της Δευτέρας παρελθόν αποτελεί για το «τριφύλλι» ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος πλήρωσε το «μάρμαρο» για την ήττα από τους νεοφώτιστους στη Super League, βλέποντας την πόρτα της εξόδου από την ομάδα.

O Jogo: «Ο Ρουί Βιτόρια ήθελε Ταρέμι και ήρθε στον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς, τρεις παίκτες δεν ήταν επιλογή του»

Οι «πράσινοι» πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή, ενώ η συγκεκριμένη είδηση έχει απασχολήσει και τον πορτογαλικό Τύπο.

Μετά την «A’ Bola» και η «O’ Jogo» έκανε άρθρο που αναφέρει ότι ο πρώτος στόχος του Βιτόρια για τη θέση του φορ ήταν ο Μεντί Ταρέμι που κατέληξε στον Ολυμπιακό, δεύτερος στόχος ο Μπανζά και τρίτος ο Σίριλ Ντέσερς.

Παράλληλα τονίζει ότι τρεις ποδοσφαιριστές δεν ήταν επιλογή του και συγκεκριμένα οι Ανάς Ζαρουρί, Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρδα.

Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»

Την ώρα λοιπόν που το «τριφύλλι» μοιάζει με… καζάνι που βράζει οι οργανωμένοι οπαδοί με ποστάρισμά τους εξέφρασαν ευθέως την δυσαρέσκειά τους από την παρουσία του Γιάννη Παπαδημητρίου στον σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα τον χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο, προτρέποντάς τον να συνεχίσει στον Λεβαδειακό.

Χουάνκαρ: «Κατέστρεψε ό,τι είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα»

Την ίδια ώρα ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Χουάνκαρ, στο ποστάρισμα του τριφυλλιού για την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, έκανε ένα σχόλιο, εκφράζοντας τη γνώμη του για το τις πταίει για όσα συμβαίνουν στον σύλλογο.

«Ένας ένοχος, που κατέστρεψε τα πάντα που είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει λεφτά», έγραψε ο Ισπανός αριστερός μπακ.

Πέρεθ: «Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο»

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα ο πρώην «πράσινος», Ρούμπεν Πέρεθ, που πλέον αγωνίζεται στην Κηφισιά, μίλησε για την κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η πρώην ομάδα του, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο που κάνει κακό στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε, μιλώντας σε ΕΡΤ και NOVA:

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».

Επέλεξαν να μην χαιρετίσουν κανέναν ο Βιτόρια και το τιμ του

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (15/9) στη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια και το τιμ του, με τον Πορτογάλο τεχνικό να «πληρώνει» το… μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση της ομάδας στη Super League και τις θλιβερές εμφανίσεις των «πράσινων» στα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό και -πολύ περισσότερο- με την Κηφισιά.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι το γεγονός πως ο 55χρονος τεχνικός και οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην χαιρετίσουν κανέναν απ’ το ποδοσφαιρικό τμήμα, παρότι συνυπήρξαν με πάρα πολλά πρόσωπα και παίκτες τους τελευταίους 11 μήνες.

Ο μεν Βιτόρια πήγε το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» και συγκέντρωσε τα πράγματά του, ενώ οι συνεργάτες του πήγαν το μεσημέρι, αλλά αρκετές ώρες πριν πάει η ομάδα στο προπονητικό κέντρο για την απογευματινή της προπόνηση.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί απ’ την άνοιξη του 2021 και την αποχώρηση του Λάζλο Μπόλονι απ’ τον «πράσινο» πάγκο, καθώς είθισται οι προπονητές ακόμη και μετά τα «διαζύγια» με την ομάδα, να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.