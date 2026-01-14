Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό πέρασε από «σαράντα κύματα», με τους διοικούντες τη Γοδόι Κρουζ να κάνουν τα γνωστά τερτίπια για να αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος από τη δαιφαινόμενη μετακίνηση του 20χρονου αριστερού εξτρέμ στην Ελλάδα.

Οι «πράσινοι», παρά τις -ομολογουμένως πολλές- δυσκολίες που συνάντησαν δεν εγκατέλειψαν την υπόθεση και, όπως όλα δείχνουν, το σίριαλ Αντίνο θα έχει γι’αυτούς «happy end».

Aυτό ανέφερε την Τετάρτη δημοσιογράφος από την Αργεντινή, τονίζοντας ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το «deal» των δύο ομάδων για τη «μετακόμιση» του νεαρού άσου στο «τριφύλλι».

«Τέλος στο σίριαλ για την Γοδόι Κρουζ. Σήμερα θα επισημοποιηθεί επίσημα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακά ποσά για τα δεδομένα της αργεντίνικης αγοράς» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χουάν Εστεμπάν Σουράσι.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» θα καταβάλλουν στο Γοδόι Κρουζ το ποσό των 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με ρήτρα που προβλέπει την καταβολή επιπλέον 3,4 εκατ. ευρώ μετά από δύο χρόνια (εφόσον δεν υπάρξει μεταπώληση), ώστε ο σύλλογος να αποκτήσει πλήρως τον ποδοσφαιριστή.

Ο διεθνής με την U21 της Αργεντινής αναμένεται να υπογράψει με την ομάδα του Μπενίτεθ συμβόλαιο μέχρι το 2029, το οποίο προβλέπει για τον παίκτη ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατ. ευρώ.