Στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να «χτίσει» ένα νέο σερί νικών, μετά την εντός έδρας ήττα της περασμένης Κυριακής (30/11) απ’ την ΑΕΚ, στάθηκε ο Μανώλης Σιώπης σε δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μίλησε στο περιθώριο της εκπομπής SportShow για το παιχνίδι της Κυριακής (7/12, 17:30, Cosmote Sport 1) με την ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena», επισημαίνοντας πως το «τριφύλλι» δεν μπορεί να «χαρίζει» άλλα παιχνίδια, ενώ αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μανώλη Σιώπη στο συνδρομητικό κανάλι:

-Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ, μια ομάδα που παραδοσιακά έχει καλή έδρα και δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πώς αντιμετωπίζετε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση;

«Συμφωνώ πως είναι δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε ότι δεν έρχεται από καλά αποτελέσματα η Λάρισα. Γνωρίζουμε επίσης πως εντός έδρας είναι δυνατή, θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν να παίρνουν παιχνίδια. Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή και ξεκάθαρα θέλουμε να πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να ξεκινήσουμε ξανά ένα σερί νικών, μετά την ήττα από την ΑΕΚ».

-Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να βρίσκεται κάπως τα πατήματά σας. Μπορεί να έρθουν παιχνίδια σαν της περασμένης Κυριακής (σ.σ. ΑΕΚ) που κρίθηκε κυρίως από ατομικά λάθη, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η στόχευση και τι θέλετε να κάνετε τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων;

«Η στόχευση είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως με ποιον τρόπο. Αν για παράδειγμα, κάνουμε καλή εμφάνιση ή όχι, γιατί η ομάδα παίρνει ψυχολογία και “χτίζει” μέταλλο. Απλά, με βάση τα πολλά λάθη που έχουν γίνει από την αρχή της σεζόν στα αποτελέσματα που έχουμε φέρει, υπάρχει μια έξτρα πίεση γιατί δεν μπορούμε να “χαρίζουμε” άλλα παιχνίδια, να χάνουμε ματς. Ο στόχος κυρίως είναι αυτός».

-Σε μια τέτοια περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής καλό είναι να μην κοιτάει τη βαθμολογία, να βλέπει μόνο το επόμενο παιχνίδι;

«Προσωπικά κοιτάω μόνο να κερδίζει η ομάδα, δεν κοιτάω κάτι άλλο».