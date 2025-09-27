Την πλήρη στήριξή του προς τον Χρήστο Κόντη και το πλάνο που έχει για τον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Μανώλης Σιώπης. Ο διεθνής μεσοαμυντικός, σε δηλώσεις του στην Cosmote TV μίλησε με θέρμη για το γεγονός πως κάθε παίκτης της ομάδας ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία του πολύ σημαντικού αγώνα με τον Παναιτωλικό (28/9, 21:00, Cosmote Sport 1) στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μανώλη Σιώπη στο συνδρομητικό κανάλι:

-Η ομάδα πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, πήρε μια σημαντική νίκη στη Βέρνη κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις κι άφησε πίσω της τα άσχημα αποτελέσματα. Πόσο θα τη βοηθήσει ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά αυτό το αποτέλεσμα;

«Έτσι ακριβώς είναι. Κατ’ εμέ, ψυχολογικά θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν μια νίκη η οποία ήρθε 1-0, ήταν μια κυριαρχική νίκη. Η ομάδα έκανε ευκαιρίες, έβαλε τέσσερα γκολ, μετά διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι ήρθε αυτή η πολύ σημαντική νίκη κυρίως για το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί περνάγαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν στον πλευρό μας στη Βέρνη. Τώρα όμως κοιτάμε το ματς με τον Παναιτωλικό».

-Εκεί θα πρέπει να έχετε διαφορετικό πλάνο, γιατί στο προηγούμενο ματς έπρεπε να εκμεταλλευτείτε τους χώρους που σας έδωσε ο αντίπαλος και να είστε συμπαγής, ενώ τώρα θα πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε τις λύσεις απέναντι σε μια ομάδα που κυρίως αμύνεται. Πως πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνετε αυτό;

«Είμαστε λίγες ημέρες με τον προπονητή μας τον κ. Κόντη, εγώ πάντως τον εμπιστεύομαι 100%. Έχει δείξει και στα δύο παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό και με τη Γιούνγκ Μπόις ότι έχει πλάνο. Ο κάθε παίκτης ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο και θεωρώ πως θα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε στο Αγρίνιο για να κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί μέχρι να έρθει η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων σε περίπου μια εβδομάδα, πρέπει να πάρουμε και τα τρία παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

-Είναι καλό για την ομάδα πλέον ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια, προκειμένου να εκμεταλλευτεί όλο το ρόστερ της, αλλά και να μπορέσει να πάρε τα αποτελέσματα που θέλει;

«Πολύ σημαντικό και κυρίως γι’ αυτό που ανέφερες. Για τους παίκτες που μπαίνουν μέσα στην ενδεκάδα και αρχίζει τους εμπιστεύεται και η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες αυτούς, να πάρουν εμπιστοσύνη, να πάρουν ψυχολογία για να μπορούν να βοηθήσουν όλοι γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια».