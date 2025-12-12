Γεύση ήττας είχε η λευκή ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν, καθώς αγωνιζόταν με παίκτη περισσότερο από το 32ο λεπτό, κάτι που επισήμανε και ο Μανώλης Σιώπης στις δηλώσεις του, μετά το ματς στο ΟΑΚΑ.

«Από τη στιγμή που μείνανε με 10, το καλύτερο μας διάστημα ήταν το επόμενο 10λεπτο. Εκεί δημιουργήσαμε και κάναμε κάποιες φάσεις, μετά όταν παίξανε με 5 παίκτες πίσω, χάσαμε τη δημιουργία μας, δεν είχαμε πολλούς χώρους και μετά κύλησε ένα β’ ημίχρονο με λίγες φάσεις, νομίζω 1-2 και ήρθε το 0-0.

Για εμάς είναι αποτυχία το 0-0 γιατί παίζανε με παίκτη λιγότερο. Κοιτάμε τη συνέχεια. Χάθηκε μία τεράστια ευκαιρία γι’ αυτό λέω ότι είναι αποτυχία το 0-0 για εμάς», ανέφερε αρχικά ο διεθνής μέσος και συνέχισε:

«Έτσι όπως έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει τη σεζόν εμείς με τα πολλά κακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, πίεση θα υπάρχει γιατί πρέπει να είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος, στις κορυφαίες ομάδες του Γιουρόπα Λιγκ και δεν ήμαστε.

Ο κόσμος θα γλυκαθεί μόνο αν φέρουμε το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στην Ουγγαρία πρέπει να πάμε και να πάρουμε τη νίκη».