Αν υπήρχε… Όσκαρ ατυχίας τότε o Φακούντο Πελίστρι θα ήταν από τους βασικούς διεκδικητές του.

Κι αυτό γιατί ο Ουρουγουανός εξτρέμ υπέστη νέα θλάση, αυτή τη φορά στο άλλο πόδι, κι έτσι θα παραμείνει για αρκετό ακόμη διάστημα στα.., πιτς.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ είχε ταξιδέψει υπερατλαντικά για να συμμετάσχει στις προπονήσεις της εθνικής του ομάδας, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πλήρως έτοιμος.

Παρότι είχε εκφράσει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο του άλλου ποδιού, η ΠΑΕ εμφανιζόταν αισιόδοξη ότι δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Η μαγνητική όμως έδειξε ότι έχει υποστεί νέα θλάση, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για πρώτου ή δευτέρου βαθμού τραυματισμό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του χρόνου επιστροφής του.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο Πελίστρι θα χάσει σίγουρα τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια με Πανσερραϊκό, Στουρμ Γκρατς και ΑΕΚ, συμπληρώνοντας ήδη περίπου τρεις μήνες εκτός λόγω μυϊκών προβλημάτων.

Το ενημερωτικό δελτίο του «τριφυλλιού»

«Με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο “Γ. Καλαφάτης”.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.

Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση».