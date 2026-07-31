Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 27χρονου Αφρικανού επιθετικού χαφ Κινγκς Κάνγκουα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέσα από ένα όμορφο βίντεο.

Σαν ένας άλλος «Black Panther» ανακοινώθηκε ο Κάνγκουα στο τριφύλλι. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο 27χρονος χαφ, ο οποίος την περσινή σεζόν έβγαλε «μάτια» με τη φανέλα της Χάποελ Μπερ Σεβά, έγινε και με τη βούλα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έως και το καλοκαίρι του 2030.

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