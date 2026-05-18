Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού με την ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ άνοιξε άμεσα τη συζήτηση γύρω από την επόμενη μέρα στον πάγκο του «τριφυλλιού», με τα πρώτα ονόματα να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στο μεταγραφικό προσκήνιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας από τους βασικούς υποψήφιους σε περίπτωση αποχώρησης του Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος της Ίντερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε φέτος το νταμπλ στη Σερβία, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του παρουσία.

