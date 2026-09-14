Την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (14/9) στο «Γ. Καλαφάτης», το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» ο Μαροκινός, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο 24χρονος είχε κάνει προετοιμασία με τη Ρόμα κι έτσι οι εργομετρικές του μετρήσεις ήταν πολύ καλές. Αυτό σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής την Τέταρτη (16/9) στον αγώνα κόντρα στην Κηφισιά για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε φουλ πρόγραμμα «μπήκε» κι ο Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ την ίδια στιγμή μέρος του προγράμματος ακολούθησε κι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος μετράει πλέον αντίστροφα για να επιστρέψει.

Στην προπόνηση, οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.