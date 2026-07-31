Ο Σωτήρης Πανταλέων ανέλαβε θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλαίμαχος βολεϊμπολίστας του «τριφυλλιού» αντικαθιστά τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποχωρεί από το Δ.Σ. και από τη θέση του Β’ αντιπροέδρου της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πανταλέων αντί Παναγιωτίδη στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός!

Ο Σωτήρης Πανταλέων, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην Ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, αποτελεί το νέο μέλος στο Δ.Σ. του ποδοσφαιρικού τμήματος, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του Β’ αντιπροέδρου.

Τη θέση στο Δ.Σ., που ως γνωστόν προβλέπεται βάσει νόμου για τον Ερασιτέχνη, διατηρεί ο κος Βρανόπουλος, συνεπώς η ενσωμάτωση του Σωτήρη Πανταλέων στα ποδοσφαιρικά δρώμενα αποτελεί ανεξάρτητη επιλογή.

Άπαντες γνωρίζουν, άλλωστε, ότι ήταν πάντοτε «παρών» για το σύλλογο, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα, όντας από 10 ετών αθλητής του Παναθηναϊκού χωρίς μάλιστα να φορέσει οποιαδήποτε άλλη φανέλα ελληνικής ομάδας.

Αποτελεί μια ακόμα ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πλαίσιο της συσπείρωσης που επιχειρείται.

Από τον Μάιο του 2021 εκτελεί χρέη Διευθυντή των αγωνιστικών τμημάτων του Ερασιτέχνη, πόστο που θα διατηρήσει, έχοντας αποκτήσει την ανάλογη παραγοντική εμπειρία.

Η επίσημη αντικατάστασή στο Δ.Σ. θα γίνει το προσεχές διάστημα».