Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το «παρών» στο διεθνές event του TransferRoom, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη.

Το «τριφύλλι» θα εκπροσωπήσει ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων», Στέφανος Κοτσόλης, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Δημήτρη Γκούμα, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Λισαβόνα.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της μεταγραφικής αγοράς, όπου πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ συλλόγων, ατζέντηδων και στελεχών του ποδοσφαίρου, με αντικείμενο τόσο τρέχουσες, όσο και μελλοντικές μεταγραφικές υποθέσεις, και η παρουσία των Στέφανου Κοτσόλη και Δημήτρη Γκούμα στην Πορτογαλία, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Παναθηναϊκού για συνεχή παρουσία στα κορυφαία διεθνή σημεία συνάντησης της ποδοσφαιρικής αγοράς.

Πέρα από τις επαφές που αφορούν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, τέτοιου είδους εκδηλώσεις προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και δημιουργίας δικτύου επαφών που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες τόσο στο άμεσο, όσο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αμέσως προηγούμενο event στη Μαδρίτη, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού δεν είχε δώσει το «παρών» την τελευταία στιγμή, αναβάλλοντας το ταξίδι του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία.

Η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη το πρωί.