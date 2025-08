Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πλέον κι επίσημα «λιοντάρι», καθώς το βράδυ της Τετάρτης (6/8) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του απ’ τον Παναθηναϊκό, με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2030 και ρήτρα αποδέσμευσης στα 80 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της μεταγραφής έφτασε στα 13 εκατ. ευρώ όσον αφορά τα φιξ χρήματα που θα πληρώσουν οι περσινοί νταμπλούχοι Πορτογαλίας προς το «τριφύλλι», συν 2 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15%, στην πιο «ακριβή» πώληση όλων των εποχών για τον Παναθηναϊκό.

Now, Lisbon means more. It means home.

Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z

