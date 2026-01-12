Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στη Βίτζεβ Λοτζ, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να συνεχίζει την καριέρα του στην πατρίδα του.

Ο Ντραγκόφσκι είχε μετακομίσει στο «τριφύλλι» τον Ιανουάριο του 2024 ως δανεικός από τη Σπέτσια, ενώ λίγους μήνες αργότερα αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα κατέγραψε συνολικά 72 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024».

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Βίτζεβ Λοτζ, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει τις πρώτες δηλώσεις του ως ποδοσφαιριστής του πολωνικού κλαμπ. «Έρχομαι στη Βίτζεβ επειδή βλέπω ότι έχουν μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, το στάδιο είναι γεμάτο σε κάθε αγώνα, είναι απόλυτη ευχαρίστηση να παίζω εδώ. Δεν κατάφερα να κερδίσω το πρωτάθλημα Πολωνίας με τη Γιαγκελόνια και θα ήθελα πολύ να είχα κερδίσει έναν τέτοιο τίτλο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σηκώσω το τρόπαιο στη Βίτζεβ το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ντραγκόφσκι λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου .

«Αποκτούμε έναν εν ενεργεία διεθνή Πολωνό ποδοσφαιριστή. Ο “Μπάρτεκ” είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη και η άφιξή του στη Βίτζεβ είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό γεγονός. Στόχος του θα είναι να παίζει τακτικά, αλλά η πρώτη του προτεραιότητα θα είναι να κερδίσει μια θέση στην εστία. Κανείς δεν θα του το δώσει αυτό εύκολα κι ο “Μπάρτεκ” το γνωρίζει αυτό. Η προθυμία του παίκτη να ενταχθεί σε εμάς ήταν επίσης σημαντική. Αφού του παρουσιάσαμε την ιδέα μας για την ομάδα και για το μέλλον της Βίτζεβ, βρήκαμε γρήγορα κοινό έδαφος», τόνισε απ’ την πλευρά του ο Ντάριους Άνταμτσουκ, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαμπ και πρόσθεσε:

«Χαίρομαι που θα έχουμε τρεις ποιοτικούς τερματοφύλακες. Θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο ένας άπειρος τερματοφύλακας να αναγκαστεί να μείνει εκτός ενός σημαντικού αγώνα λόγω τιμωριών, τραυματισμών ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. Και αυτό ακριβώς συνέβη το φθινόπωρο. Με την άφιξη του “Μπάρτεκ”, έχουμε μια πολύ δυνατή γραμμή και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ωφελήσει μόνο την ομάδα. Ο έντονος ανταγωνισμός βοηθά και δίνει ενέργεια στους παίκτες, οπότε πιστεύω ότι οι Μάτσιεκ και Βέλικο θα ωφεληθούν επίσης.

Ο “Μπάρτεκ” επιστρέφει στην Πολωνία μετά από σχεδόν 10 χρόνια στην ιταλική Serie A και στην ελληνική Super League. Έπαιξε στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, είναι διεθνώς γνωστός στο ποδόσφαιρο και είναι βασικό μέλος της εθνικής ομάδας της Πολωνίας εδώ και χρόνια. Έπαιξε στον τελευταίο του αγώνα με την εθνική ομάδα και κλήθηκε τακτικά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Στην περίπτωσή του, οι τέσσερις εμφανίσεις δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη θέση του στην ομάδα, καθώς όλοι γνωρίζουμε τα ονόματα που έχουν συμπληρώσει την αρχική ενδεκάδα της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι έχει ακόμα καλές πιθανότητες να δει τον αριθμό των ατομικών του εμφανίσεων να αυξάνεται».

Ο Ντραγκόφσκι πήρε τη φανέλα με το Νο1 και υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούλιο του 2029.