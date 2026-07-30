Ο Κινγκς Κάνγκουα αγωνίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) στο ματς της Χάποελ Μπερ Σεβά και βοήθησε τους Ισραηλινούς να προκριθούν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στην Βίκινγκουρ και λίγες ώρες μετά αφίχθη στην Αθήνα!

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ζάμπια, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει το νέου του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τους «πράσινους».

Ο Κάνγκουα θα βρεθεί το βράδυ στις κερκίδες του ΟΑΚΑ (21:30, ΣΚΑΪ) για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς της νέας του ομάδας με την Πάκσι για τον β’ προκριματικό του Conference League.