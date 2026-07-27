Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία. Ο διεθνής μεσοαμυντικός, μετά το πέρασμά του από τις Αλάνιασπορ και Τραμπζονσπόρ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμριούκ της Β’ κατηγορίας.

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον Σιώπη ως ελεύθερο, με την τουρκική ομάδα να καλύπτει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους «πράσινους» κι ένα ποσό που έφτανε περίπου τις 650.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ. Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα, και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».