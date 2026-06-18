Ο Παναθηναϊκός κράτησε στο ρόστερ του τον Λούκας Τσάβες, επεκτείνοντας τον δανεισμό του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και πλέον θέλει να κλείσει και τον βασικό του γκολκίπερ για τη νέα σεζόν.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι ο διακαής «πόθος», όμως οι πιθανότητες για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό σ’ αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» είναι πολύ λίγες. Στο «τριφύλλι» περιμένουν, ωστόσο εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις.

Στη λίστα βρίσκεται ο Ινιάκι Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε.

Ο 27χρονος Ισπανός γεννήθηκε στο Αλικάντε στις 2/3/1999, και έχει συμβόλαιο με την Μπάρτσα έως το καλοκαίρι του 2029. Με τους Γκαρθία, Σέζνι και Κότσεν μπροστά του δεν θα μείνει στους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι αναμένεται να τον παραχωρήσουν δανεικό.

Πλέον, μένει να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διεκδίκησή του.