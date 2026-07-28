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Στο Hall Of Fame της Χάποελ Μπερ Σεβά μπήκε ο Κινγκς Κάνγκουα, λίγο πριν αποχωρήσει από το Ισραήλ, για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος χαφ Κινγκς Κάνγκουα αποχωρεί από τη Χάποελ Μπερ Σεβά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού πριν καν ολοκληρωθεί επίσημα η μετακόμισή του στον Παναθηναϊκό, ο ισραηλινός Σύλλογος τον ενέταξε στο Hall of Fame της ομάδας, αναγνωρίζοντας την προσφορά του τόσο σε τίτλους, όσο και σε αριθμούς.

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