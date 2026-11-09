Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) εξετάζει την υπόθεση της παρουσίας φιλάθλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Καυτανζογλείου, παρά την απαγόρευση μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΔΕΑΒ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα και βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι είχαν την ευθύνη, πώς διατέθηκαν τα εισιτήρια και πως επιτράπηκε η είσοδος των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, παρά τη σχετική απαγόρευση.

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