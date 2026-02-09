Από τον τραυματισμό του Ντάβιντε Καλάμπρια επισκιάστηκε η σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Ιταλός μπακ τραυματίστηκε σε μία σύγκρουση που είχε με τον Ποντένσε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας μάλιστα από το γήπεδο με φορείο και φορώντας κολάρο.
Μετά το τέλος του αγώνα στο Φάληρο ο πρώην άσος της Μίλαν μετέβη στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας, με τους πράσινους να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.
