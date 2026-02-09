Από τον τραυματισμό του Ντάβιντε Καλάμπρια επισκιάστηκε η σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ιταλός μπακ τραυματίστηκε σε μία σύγκρουση που είχε με τον Ποντένσε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας μάλιστα από το γήπεδο με φορείο και φορώντας κολάρο.