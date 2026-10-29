Ο Αζεντίν Ουναΐ υποβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/10) σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού του ποδιού, λόγω πλήρους ρήξης που υπέστη στον αγώνα της 18ης Οκτωβρίου με τον Αστέρα στο ΟΑΚΑ.

Στην εξειδικευμένη κλινική του Παρισιού πρώτος που τον επισκέφθηκε, για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση, ήταν ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι.

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