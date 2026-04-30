Ένα ακόμη όνομα προστίθεται στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού, με ιταλικό δημοσίευμα να συνδέει τους «πράσινους» με τον Ντρίσα Καμαρά. Ο 24χρονος αμυντικός μέσος αγωνίζεται στην Γκαζιαντέπ και φαίνεται πως έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο Ιβοριανός χαφ αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Πάρμα, όπου εξελίχθηκε ποδοσφαιρικά μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Τότε μετακόμισε στην Τουρκία, με τη Γκαζιαντέπ να τον αποκτά, έναντι περίπου 400 χιλιάδων ευρώ, επενδύοντας στις προοπτικές του.

