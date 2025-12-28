Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στρέψει την προσοχή του στη μεταγραφική ενίσχυση, ενόψει Ιανουαρίου, όταν και αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ.

Οι «πράσινοι» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις, πάντα σε συνεννόηση με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει ξεκάθαρη εικόνα για το προφίλ παίκτη που θέλει.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν προταθεί και αξιολογούνται είναι και εκείνο του Κασούμ Ουαταρά της Μονακό.

Ο 21χρονος Γάλλος μπακ, ύψους 1,84μ., διαθέτει έντονα αθλητικά χαρακτηριστικά, με ταχύτητα και δύναμη, στοιχεία που ταιριάζουν στο αγωνιστικό πλάνο του Ισπανού τεχνικού. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει συμμετοχές τόσο στη Ligue 1 όσο και στη League Phase του Champions League, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

Η περίπτωσή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο Ουαταρά δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται κοντά στα 9 εκατ. ευρώ, ποσό που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας για οποιαδήποτε κίνηση.

Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει αγωνιστεί στα ματς πρωταθλήματος της Μονακό, παραμένει ένας παίκτης με υψηλό στάτους, διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας και με σημαντική επένδυση από τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, ο οποίος τον απέκτησε από την Αμιάν, τον Ιανουάριο του 2023, έναντι 2 εκατ. ευρώ.

Στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολλές, ωστόσο το όνομά του βρίσκεται στη λίστα ως ένδειξη ότι το «τριφύλλι» αναζητά λύσεις με ποιότητα, προοπτική και έντονα φυσικά προσόντα για την ενίσχυση της άμυνάς του.