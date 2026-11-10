Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για τον Ιανουάριο έχει ήδη αρχίσει, με την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες.

Οι «πράσινοι» εξετάζουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το εξωτερικό και προσανατολίζονται σε παίχτες που διαθέτουν ταχύτητα, έφεση στην δημιουργία παιχνιδιού και μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

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