Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι «πράσινοι» μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάζουν και προχωρούν είναι του Ματίας Γιένσεν, ωστόσο η υπόθεση του Δανού μέσου παραμένει ανοικτή.

Ο κεντρικός μέσος από την Δανία δεν έχει δώσει ακόμη οριστική απάντηση κι εμφανίζεται διστακτικός στην προοπτική μετακίνησής του στην Ελλάδα. Έτσι, στο «τριφύλλι» κοιτούν τις εναλλακτικές για το «8».

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα, ο οποίος έχει ήδη «τσεκαριστεί» πολύ προσεκτικά απ’ το τεχνικό επιτελείο και το τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου.

Ο 27χρονος Ισπανός προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την καταλανική ομάδα, καταγράφοντας 37 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Συνολικά με την Τζιρόνα μετρά 162 αγώνες, με απολογισμό 9 γκολ και 11 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Βιγιαρεάλ, Αλαβές και Μιραντές.

Το συμβόλαιό του με την Τζιρόνα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028. Στον Παναθηναϊκό έχουν εξετάσει όλα τα δεδομένα της περίπτωσής του, γνωρίζουν τα οικονομικά ζητούμενα κι ο Μαρτίν συγκαταλέγεται στις βασικές εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Όλα αυτά εφόσον δεν προχωρήσει η υπόθεση Γιένσεν, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.