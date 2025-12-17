Η ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια αποτελεί μεταγραφική προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να εξετάζουν προσεκτικά την αγορά για μια λύση υψηλού επιπέδου.

Μετά τις διερευνητικές επαφές για τον Χρήστο Μανδά, στο προσκήνιο ήρθε ένα ακόμη, ιδιαίτερα βαρύ, όνομα: αυτό του Κέπα Αριθαμπαλάγκα της Άρσεναλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «πράσινοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ισπανού τερματοφύλακα, ο οποίος δεν έχει ενεργό ρόλο στο ρόστερ της αγγλικής ομάδας.

Ο 31χρονος γκολκίπερ έχει καταγράψει μόλις δύο εμφανίσεις με τους «κανονιέρηδες», γεγονός που τον ωθεί να αναζητήσει άμεσα νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Ο Κέπα είναι παίκτης που γνωρίζει καλά ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ από την Αγγλία προκύπτει πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει, είτε ως δανεικός είτε με κανονική μεταγραφή σε προσιτό κόστος, προκειμένου να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής. Επιπλέον, οι οικονομικοί όροι του συμβολαίου του δεν θεωρούνται απαγορευτικοί για τον Παναθηναϊκό.

Η πλευρά του «τριφυλλιού» έχει ήδη προχωρήσει σε αρχική επαφή με την Άρσεναλ, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη. Πάντως, πρόκειται για έναν τερματοφύλακα με πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, κάτι που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή.

Ένα επιπλέον στοιχείο που ενδέχεται να διευκολύνει τις συζητήσεις είναι το γεγονός ότι ο Κέπα εκπροσωπείται από την ίδια μανατζερική εταιρεία με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στις διαπραγματεύσεις.

Το προφίλ του Κέπα

Ο Ισπανός τερματοφύλακας αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Αθλέτικ Μπιλμπάο και καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, μετρώντας 54 συμμετοχές. Το 2018 μεταγράφηκε στην Τσέλσι έναντι 80 εκατ. ευρώ, σε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές τερματοφύλακα στην ιστορία, αγωνιζόμενος για πέντε χρόνια και καταγράφοντας 163 εμφανίσεις με 59 clean sheets.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Μαδρίτης (20 συμμετοχές) και την Μπόρνμουθ (35 συμμετοχές), πριν αποκτηθεί από την Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2025. Σε διεθνές επίπεδο έχει φορέσει 13 φορές τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.

Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.