Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές, με στόχο να ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό του κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι «πράσινοι» κινούνται για τρεις προσθήκες πρώτης ανάγκης: έναν κεντρικό χαφ με ρόλο βασικού, έναν αριστερό μπακ και έναν αριστερό εξτρέμ.

Η προτεραιότητα, πάντως, βρίσκεται ξεκάθαρα στον άξονα. Στο «τριφύλλι» αναζητούν έναν μέσο που θα δώσει άμεσα ποιότητα και σταθερότητα, καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στη μεσαία γραμμή μετά την αποχώρηση του Μαξίμοβιτς και την επιλογή να μην αποκτηθεί πέρσι άλλος παίκτης πίσω από τον Ρενάτο Σάντσες.

Στη μεταγραφική λίστα υπάρχουν αρκετά ονόματα, ανάμεσά τους και αυτό του Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, ωστόσο από την Ισπανία προκύπτει πως οι «πράσινοι» έχουν στραφεί δυναμικά και στην αγορά της La Liga. Σύμφωνα με ισπανικές πηγές, ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Λουίς Μίγια της Χετάφε, ενός εκ των πιο κομβικών χαφ του πρωταθλήματος, με 7 ασίστ σε 18 αγώνες τη φετινή σεζόν.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς για τον 31χρονο μέσο υπήρξε ενδιαφέρον και από ομάδες της Premier League, ενώ το καλοκαίρι είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό.

Παρ’ όλα αυτά, οι Ισπανοί τονίζουν πως έχουν ήδη γίνει διερευνητικές επαφές με την πλευρά του παίκτη, με τον Παναθηναϊκό να ποντάρει τόσο σε ένα ισχυρό συμβόλαιο, όσο και στο ευρωπαϊκό κίνητρο και τη συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σε ό,τι αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, πέρα από τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια, εξετάζεται σοβαρά και ο Χάβι Λόπεθ της Σοσιεδάδ, που αγωνίζεται ως δανεικός στην Οβιέδο. Για τον 22χρονο μπακ έχει ήδη γίνει ένας πρώτος κύκλος επαφών, με την περίπτωσή του να παραμένει ανοιχτή.