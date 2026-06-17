Η νέα σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων των ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) στο «Γ. Καλαφάτης», ενώ το απόγευμα ακολούθησε η πρώτη προπόνηση.

Το πρωί της Πέμπτης (18/6, 10:00) είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών εξετάσεων, ενώ την Παρασκευή (19/6) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διπλή προπόνηση της σεζόν.

Την Κυριακή (21/6) αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία οι διεθνείς Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Άνταμ Τσέριν και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ το πρωί της Δευτέρας (22/6) ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου εντός εκείνης της ημέρας θα ενταχθεί στην αποστολή κι ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος είχε λάβει ειδική άδεια λόγω του γάμου του.

Με ειδική άδεια απουσιάζουν επίσης οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς, Σφιντέρσκι και Βιλένα, οι οποίοι είναι ουσιαστικά «κομμένοι» απ’ την προετοιμασία, αλλά κι ο Φακούντο Πελίστρι που βρίσκεται με την Εθνική Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο μεταξύ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα τους συνεργάτες του Γιάκομπ Νίστρουπ στον πάγκο του «τριφυλλιού», ενημερώνοντας πως στο τιμ του Δανού τεχνικού θα «ενσωματωθεί» -ως βοηθός του- κι ο Ζέκα Γκονσάλβες με τον οποίο γνωρίζονται πολύ καλά απ’ την κοινή θητεία τους στην Κοπεγχάγη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι καθήκοντα στο επιτελείο του Γιάκομπ Νίστρουπ αναλαμβάνουν οι Στέφαν Μάντσεν (First Assistant Coach), Μόρτεν Μόλκιερ (Second Assistant Coach), Κάσπερ Άνκεργκρεν (First Goalkeeper Coach), Άντερς Στόρσκοβ (Head of Performance), καθώς και ο Νίκλας Πέντερσεν (Analyst).

Παράλληλα, στο τεχνικό επιτελείο εντάσσεται και ο Ζέκα σε ρόλο βοηθού προπονητή. Επιπρόσθετα, στο προπονητικό επιτελείο ενσωματώνεται και ο Βασίλης Δρούζας ως ead of Performance of PAO LAB & Rehabilitation Coach.

Το προπονητικό επιτελείο διαμορφώνεται ως εξής:

-Head Coach: Γιάκομπ Νίστρουπ

-First Assistant Coach: Στέφαν Μάντσεν

-Second Assistant Coach: Μόρτεν Μόλκιερ

-Third Assistant Coach: Ζέκα

-First Goalkeeper Coach: Κάσπερ Άνκεργκρεν

-Second Goalkeeper Coach: Γιώργος Μουντάκης

-Head of Performance: Άντερς Στόρσκοβ

-Assistant Physical Trainer: Άγγελος Κονταρίνης

-Head of Performance of PAO LAB & Rehabilitation Coach: Βασίλης Δρούζας

-Assistant Rehabilitation Coach: Παναγιώτης Παπαθεοδώρου

-Analyst: Νίκλας Πέντερσεν

-Analyst: Γιάννης Αντωνόπουλος

-Analyst: Ηρακλής Τσαρούχης».