Ο Στέφανος Κοτσόλης θα βρεθεί σε ένα απ’ τα σημαντικότερα διεθνή, ποδοσφαιρικά events. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ταξιδεύει για τη Μαδρίτη προκειμένου να συμμετάσχει την Τρίτη (4/8) στο TransferRoom, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών απ’ όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της μεταγραφικής αγοράς, όπου πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ συλλόγων, ατζέντηδων και στελεχών του ποδοσφαίρου, με αντικείμενο τόσο τρέχουσες όσο και μελλοντικές μεταγραφικές υποθέσεις.

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