Δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «The Sun» βάζει… βόμβα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τους Άγγλους ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως ο Ιγκόρ Μπίσκαν είναι το φαβορί για να πάρει τη θέση του στον πάγκο των «πράσινων»!

Το δημοσίευμα αναφέρεται στα αρνητικά αποτελέσματα του Παναθηναϊκού και σημειώνει πως «αρκετοί παίκτες έχουν εκφράσει παράπονα στη διοίκηση για τις μεθόδους του Ισπανού κόουτς. Δεν είναι ευχαριστημένοι κυρίως από την προετοιμασία και την τακτική ανάλυση των αντιπάλων τους, αλλά και τις συχνές αλλαγές στην ενδεκάδα».

Ο 65χρονος προπονητής, που έχει περάσει από Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Νιούκαστλ, ανέλαβε τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο, «υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με ετήσιες αποδοχές 4.4 εκατ. λίρες, το ακριβότερο συμβόλαιο για προπονητή στην ιστορία της ελληνικής λίγκας».

Η «Sun» επισημαίνει πως με 13 νίκες σε 25 ματς ο Μπενίτεθ είναι σε δύσκολη θέση και τ’ αποτελέσματα των επόμενων αγώνων θα κρίνουν την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ήδη εντοπίσει τον αντικαταστάτη του.

Πρόκειται για τον πρώην παίκτη του στη Λίβερπουλ, τον Ιγκόρ Μπίσκαν. Ο 47χρονος Κροάτης κόουτς, που είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού (2005-07), είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και έλυσε το συμβόλαιο του με την Αλ Αχλί του Κατάρ, και ήδη έχει έρθει σ’ επαφή με τη διοίκηση του συλλόγου.