Το γκολ του Σίριλ Ντέσερς εναντίον του Βόλου αναδείχθηκε το καλύτερο (Best Goal) της 14ης αγωνιστικής στον οικείο διαγωνισμό της Super League.

Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το τέρμα του Ολλανδού επιθετικού του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε το 43,12% των προτιμήσεων, αφήνοντας δεύτερο με 25,98% εκείνο του Έντι Σαλσίδο (ΟΦΗ) απέναντι στον Πανσερραϊκό και τρίτο το πρώτο γκολ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς (20,79%), στο 5-0 της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.