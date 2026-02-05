Στα χέρια του Ανδρέα Τεττέη κατέληξε το βραβείο για το καλύτερο (Best Goal) της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο ματς με την πρώην ομάδα του, την Κηφισιά, με το εν λόγω τέρμα να συγκεντρώνει το 45,72% των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 19,12% βρίσκεται το γκολ του Δημήτρη Πέλκα (ΠΑΟΚ), απέναντι στον Πανσερραϊκό (4-1), και στην τρίτη αυτό του Ταξιάρχη Φούντα (ΟΦΗ) στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί του Ατρόμητου (το πρώτο γκολ, καθώς σημείωσε και τα δύο).

Ψήφους έλαβαν επίσης για τα γκολ τους οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός, 10,14%), Γιάννης Κωστή (Λεβαδειακός, 5,41%) και Βόλνεϊ Φέλτες (Πανσερραϊκός, 4,81%).