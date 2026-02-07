«Πράσινο» βάφτηκε το ντέρμπι των «αιωνίων», στο πρωτάθλημα της Super League Κ19.

Ο Παναθηναϊκός, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, πέρασε νικηφόρα το Σάββατο από τις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με 2-0 σκορ, και παρέμεινε «ζωντανός» στην διεκδίκηση του τίτλου.

Το σκορ για την ομάδα του Κοροπούλη άνοιξε στο 32’ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, ο Ιάσων Νεμπής, φτάνοντας τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Στο 59’ ο Θωμάς Μαρκεζίνης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με σουτ μέσα στην περιοχή, ενώ στο 78′ ο γκολκιπερ Σταμέλλος απέκρουσε πέναλτι του Τουφάκη.

Έτσι, μετά από 16 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 35 και ο Ολυμπιακός με 32.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Σιώζιος, Μίλιτσιτς, Αβραμούλης, Αλαφάκης, Πλειώνης (56′ Βασιλακόπουλος), Φίλης, Κολοκοτρώνης (75′ Καρκατσάλης), Χάμζα, Σαντής, Τουφάκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης): Σταμέλλος, Δημακόπουλος (80′ Καρούζος), Σκαρλατίδης, Καλοσκάμης, Βύντρα, Μαρκεζίνης, Ζέκα (70′ Θεοχάρης), Ιωάννου (83′ Κάουα), Σώκος (83′ Λάβδας), Τερζής, Νεμπής