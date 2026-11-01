Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο αθηναϊκό ντέρμπι, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ, για να πατήσει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε από το Σάββατο, με τον Ολυμπιακό να περνάει δια πυρός και σιδήρου από τη Λεωφόρο, χάρη στο γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ζέλσον Μαρτίνς, για να παραμείνει στην 2η θέση της βαθμολογίας.

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