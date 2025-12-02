Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου (09:30) τις ΠΑΕ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Οι δύο σύλλογοι θα απολογηθούν ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου της διοργανώτριας αρχής για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά.

Η ανακοίνωση:

«ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 30/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2630709 από 1/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 30/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/2625778 από 1/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’, ΙΙ α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».