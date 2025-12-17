Τρεις ομάδες κλήθηκαν απολογία από τον αθλητικό δικαστή της Super League.

Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους στα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 18-12-2025 και ώρα 10:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ Παναθηναϊκός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2746702 από 15/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ Βόλος.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ Παναιτωλικός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/25/2746406 από 15/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Παναιτωλικός-ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιι), του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 16/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ” στον αγώνα ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.