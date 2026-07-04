Αρνητικά για τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά πολύ θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ο Κάρολ Σβιντέρσκι σε πολωνικό ΜΜΕ αναφορικά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Για τον Ρουμάνο προπονητή και τον ΠΑΟΚ είπε τα καλύτερα. Από τον «δικέφαλο» του Βορρά έχει «τις καλύτερες αναμνήσεις» και το ίδιο ισχύει για τον απερχόμενο πλέον τεχνικό του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης για τον οποίο υποστήριξε ότι «ένιωθες ότι ήσουν μέλος της οικογένειας».

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