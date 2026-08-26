Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχωρά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Ιμράν Λούζα της Γουότφορντ.

Οι «πράσινοι» φαίνεται πως βρήκαν τη λύση για τη θέση του «8» στο πρόσωπο του 27χρονου διεθνούς Μαροκινού μέσου. Έτσι λοιπόν, ο αρχηγός της Γουότφορντ, με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 14 εκατ. ευρώ, αναμένεται μέσα στην ημέρα (26/8) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ντυθεί στα πράσινα.

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