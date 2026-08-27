Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές Αρχές της Τσεχίας, καθώς η σημερινή ευρωπαϊκή βραδιά φέρνει στη χώρα οπαδούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες και μαζί τον φόβο πιθανών επεισοδίων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των playoffs του Conference League. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Τσεχία μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα, σε ένα παιχνίδι που είχαν προηγηθεί με 2-0 και είδαν τους Τσέχους να επιστρέφουν στο φινάλε.

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