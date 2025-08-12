Σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για το μέλλον της Ακαδημίας του προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ξεκινά την συνεργασία του με την πορτογαλική Μπενφίκα σε επίπεδο υποδομών.

Η συμφωνία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών για αναδιοργάνωση της «πράσινης» ακαδημίας και αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα προς την καθιέρωση του συλλόγου ως ηγέτη στην ανάπτυξη νέων ταλέντων στην Ελλάδα.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων διαδραμάτισε ο Τάκης Φύσσας, όπως αποκαλύπτει το monobala.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος και πρέσβης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Μπενφίκα, στην οποία είχε αγωνιστεί με επιτυχία στο παρελθόν (2004–2005), και αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και data. Περισσοτερα αναμένεται να γίνουν γνωστά στο άμεσο μέλλον για την συνεργασία που θα έχουν «πράσινοι» με τις κορυφαίες ακαδημίες της Μπενφίκα.