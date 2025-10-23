To ενδεχόμενο αναβολής του προγραμματισμένου για σήμερα (17:30, ANT1, Cosmote Sport 3) αγώνα ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό,  λόγω της κακοκαιρίας που θα πλήξει το Ρότερνταμ, εξετάζει η UEFA.

Αυτήν την ώρα διεξάγεται σύσκεψη της UEFA με θέμα την αναβολή του σημερινού (23/10) αγώνα, καθώς, σύμφωνα με νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία, στις 5μμ τοπική ώρα το Ρότερνταμ μπαίνει σε πορτοκαλί συναγερμό.

Κάτι που σημαίνει ότι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων, γεγονός που επηρεάζει και την αναμέτρηση στο «Ντε Κάιπ» .

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα λοιπόν μοιάζει πιο πιθανό το σενάριο της αναβολής του αγώνα των «πρασίνων» με τους πρωταθλητές Ολλανδίας, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

 

