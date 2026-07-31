Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι από το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7, 14:00), τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, για το πρώτο παιχνίδι του Γ’ προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι με στόχο την είσοδο στη League Phase του UEFA Conference League, με τους πράσινους να ανακοινώνουν πως από σήμερα το μεσημέρι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21:30.

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