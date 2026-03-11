Ο Βιθέντε Ταμπόρδα παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μπέτις (12/3, 19:45), για τη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός του τριφυλλιού μίλησε σχετικά με την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ αμφιβολία για τον εαυτό του και πως ο λόγος που καθυστέρησε να μπει με το υπόλοιπο σύνολο, ήταν η μεταβαλλόμενη κατάσταση που επικρατούσε με τις αλλαγές προπονητών στον πάγκο των πράσινων.

