Χαρούμενος για γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Παναθηναϊκού δήλωσε ο Βιθέντε Ταμπόρδα, μετά το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Αργεντινό να εύχεται αυτό το αποτέλεσμα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ομάδα του, εν όψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, ήταν ένας δύσκολος εκτός έδρας αγώνας. Κάναμε τα πράγματα πολύ καλά, ανοίξαμε το σκορ από νωρίς στο παιχνίδι και ξέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη και το γκολ που πέτυχα.

Στο ποδόσφαιρο αυτού του είδους οι αγώνες κρίνονται στις μικρές λεπτομέρειες. Απόψε κάναμε τα πράγματα σωστά και ελπίζω αυτό το αποτέλεσμα να αποτελέσει σημείο ενός νέου ξεκινήματος, ώστε να μπορέσουμε χωρίς λάθη να πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα στους αγώνες για νίκες.

Πριν από τον αγώνα λέγαμε ότι το παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία, για δύο λόγους, να νικήσουμε για το πρωτάθλημα και για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Δεν έχουμε πολύ χρόνο να το γιορτάσουμε, από αύριο πρέπει να στρέψουν την προσοχή μας στον επόμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ και θέλω να πιστεύω ότι, κερδίζοντας κι εκεί, να οδηγήσουμε την ομάδα σε ακόμη έναν τελικό».