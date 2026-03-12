Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Μπέτις στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του φετινού Europa League, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο σκόρερ των «πράσινων», Βισέντε Ταμπόρδα, τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ενώ οι συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό του δίνουν αυτοπεποίθηση.

«Ήταν ένα δύσκολος αγώνας και αυτό το ξέραμε, όπως επίσης ξέραμε ότι η Μπέτις είναι μια ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια. Εμείς έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον ρυθμό και να βρούμε την λύση και το καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό», είπε.

Για το πέναλτι στο οποίο ευστόχησε και για το πώς ένιωσε πριν την εκτέλεση, ανέφερε: «Όπως είπα και χθες, οι συμπαίκτες είναι εκείνοι που μου δίνουν την αυτοπεποίθηση. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και όλο αυτό μαζί μου δίνει την δυνατότητα να σκοράρω».

Αναφορικά με την ρεβάνς σημείωσε: «Ξέρουμε ότι οι αγώνες που διαρκούν 180′ λεπτά δεν τελειώνουν μέχρι να φύγει και το τελευταίο λεπτό. Στην Ισπανία πρέπει να κάνουμε ένα εξίσου, αν όχι καλύτερο παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δυναμική για να το καταφέρουμε».