Πρόκληση για την καριέρα του χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Βισέντε Ταμπόρδα, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ένταξή του στους «πράσινους».

Μιλώντας στο διαδικτυακό κανάλι της ΠΑΕ, ο Αργεντινός μέσος τόνισε ότι οι Έλληνες φίλαθλοι μοιάζουν με εκείνους στην πατρίδα του, καθώς είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο, ενώ υπογράμμισε ότι το «τριφύλλι» «είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος, τον οποίο σέβονται σε όλο τον κόσμο».

«Πληροφορήθηκα για το ενδιαφέρον πριν μερικές μέρες. Μόλις το έμαθα δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Είναι πολύ μεγάλος σύλλογος κι αποτελεί πρόκληση για μένα. Γι’ αυτό αποδέχτηκα την πρόκληση.

Είναι δύσκολο να αφήνεις πίσω σου τις συνήθειες και την οικογένειά σου. Αλλά μου αρέσουν οι προκλήσεις, μου αρέσει ο σύλλογος, οπότε δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία να αφήσω πίσω κάποια πράγματα. Όπως την οικογένειά μου και τους φίλους μου, ώστε να μπορέσω να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε αρχικά ο Ταμπόρδα και συνέχισε:

«Πολύς κόσμος μου μίλησε για τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο. Αυτό μου θυμίζει την Αργεντινή, γιατί οι φίλαθλοι είναι παρόμοιοι. Είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος, τον οποίο σέβονται σε όλο τον κόσμο, οπότε κι αυτό ήταν κάτι που με παρακίνησε».

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό του στιλ, ο 24χρονος μέσος είπε: «Είμαι παίκτης που του αρέσει να προωθείται. Μου αρέσει να επιτίθεμαι, να έχω την μπάλα και να φτάνω στην αντίπαλη περιοχή. Όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα θα γίνομαι ο πρώτος αμυντικός. Για να την ξανακερδίσω και να αντεπιτεθώ. Στο σύλλογο που βρισκόμαστε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες και να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα παιχνίδια».

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα ακολουθήσει το δρόμο των Αργεντινών που αγαπήθηκαν στον Παναθηναϊκό, απάντησε: «Νομίζω πως ναι. Γι’ αυτό μου άρεσε η πρόκληση και όταν μου μίλησαν για τους φιλάθλους στην Ελλάδα, μου άρεσε πολύ. Ξέρω πως θα έχουμε μια καλή σχέση γιατί ξέρω τον τρόπο που παίζω. Τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά να γνωρίζω το πάθος που έχουν για τον σύλλογο».

Για τους στόχους που έχει στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό, ο Ταμπόρδα δήλωσε: «Κυρίως θα ήθελα να προσαρμοστώ στην πόλη. Να μάθω λίγο τη γλώσσα καθώς και τους χώρους του συλλόγου. Αυτό θα είναι βασικό ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω καλά στον αγωνιστικό χώρο. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου για τους στόχους που έχει ο σύλλογος και να τους υλοποιήσουμε ως ομάδα».

Τέλος, ο Αργεντινός έστειλε μήνυμα στους φίλους του «τριφυλλιού»… «να μείνουν ήσυχοι, γιατί το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε η ομάδα κι εγώ, είναι πίεση, ένταση, μάχη και δέσμευση ότι θα φεύγουν χαρούμενοι μετά τους αγώνες».