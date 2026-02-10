Ακριβώς έναν χρόνο πριν… Το «πουλί» όπως αποκαλούσαν τον Τάκη Οικονομόπουλο για τις εντυπωσιακές του εκτινάξεις στο τέρμα του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας, πέταξε στην αιωνιότητα. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή για κάθε φίλο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο διακρίθηκε και τίμησε στα γήπεδα, αλλά για όλους όσοι αγάπησαν τον αθλητισμό με πάθος και ήθος.

Ο Οικονομόπουλος δεν ήταν μόνο ένας κορυφαίος τερματοφύλακας, μέλος της ιστορικής ομάδας του Γουέμπλεϊ και της «αήττητης Ομάδας του 1964» για τον Παναθηναϊκό, ήταν ένας δάσκαλος για γενιές τερματοφυλάκων όπως τον Βάτζικ, τον Νικοπολίδη, τον Τζόρβα κ.α. Με την ηρεμία, την σοφία, την αστείρευτη δύναμή του, τον καλό του τον λόγο, ο Οικονόπουλος απέπνεε αρχοντιά και ενέπνεε τον σεβασμό όλων.

Ο Οικονομόπουλος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες όλων των εποχών τον οποίο η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS ) τον συμπεριέλαβε το 2021 στην κορυφαία 11άδα του ελληνικού ποδοσφαίρου όλων των εποχών.

